Serie di furti in un bar di Ronco, due donne denunciate

I carabinieri della stazione di Ronco Scrivia hanno denunciato per il reato di furto aggravato in concorso due donne genovesi, di cui una gravata da precedenti specifici.

I militari sono giunti all'identificazione delle due donne grazie alle immagini estrapolate del sistema di videosorveglianza del locale, accertando come le stesse, in più occasioni dal 21 giugno scorso, fossero entrate in un bar-tabaccheria di Ronco Scrivia, asportando dagli scaffali profumi, creme estetiche e giocattoli per un valore complessivo di 100 euro.