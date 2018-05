Pegli: denunciati tre giovani, hanno dato fuoco alla roulotte di Ketty

I carabinieri della stazione di Pegli sono risaliti ai responsabili dell'incendio che ha distrutto la roulotte di Ketty. Si tratta di un maggiorenne e due minorenni genovesi, tutti incensurati. I tre sono stati denunciati per danneggiamento a seguito di incendio in concorso.

La vicenda risale ai primi giorni di maggio, quando in via Ronchi si era sviluppato un incendio, che aveva distrutto completamente una roulotte abbandonata e in uso a persone senza tetto, posizionata in uno spazio demaniale. Sul posto erano intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco.

Nel frattempo una mobilitazione popolare ha permesso di ricomprare la roulotte.