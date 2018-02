Via Roma, marcia indietro sui parcheggi. Balleari: «Parlerò con i residenti»

Il caso “parcheggi in via Roma” scoppia anche in consiglio Comunale: dopo le proteste seguite all’annuncio della possibile realizzazione di aree blu nella via dello shopping “griffato”, sono state diverse le interrogazioni sull’argomento presentate nel corso del consiglio Comunale.

A rispondere ha pensato l’assessore alla Mobilità, Stefano Balleari, che ha di fatto messo in stand-by il progetto annunciando l’intenzione di organizzare un dibattito pubblico con residenti e commercianti della zona per trovare una soluzione alternativa finalizzata a “riordinare” via Roma: «È una strada importante per la nostra città, e il problema principale è che i merci non sono regolamentati, ci sono interminabili file di camion che scaricano a ogni ora del giorno - ha detto Balleari in risposta alle interrogazioni dei consiglieri De Benedictis e Salemi - A questo si aggiunge il problema delle auto parcheggiate spesso lungo la corsia, che costringono i veicoli che percorrono via Roma a zigzagare, autobus compresi, che si ritrovano a non avere più una corsia a loro riservata.

Balleari ha sottolineato che il progetto era stato pensato per regolamentare la sosta e il transito in via Roma, sfruttando posteggi che al mattino sarebbero stati riservati ai merci e nel resto della giornata ai cittadini per impedire la sosta selvaggia in strada. Un’idea che avrebbe convinto sia la Soprintendenza sia Amt (che avrebbe dovuto rinunciare alla corsia bus), ma non residenti e commercianti, nonostante un iniziale accordo.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

«Non sono un fan dei parcheggi in città - ha chiarito l’assessore alla Mobilità - ma ho ritenuto che l’unico sistema perché le auto non parcheggiassero in modo irregolare fosse creare una corsia su cui fosse impossibile parcheggiare: da lì è nata l’idea di mettere parcheggi a destra e sinistra per i merci, aggiungendo le isole azzurre nel pomeriggi».

La reazione dei commercianti e dei residenti della zona, però, ha spinto Balleari a fare marcia indietro: Mi confronterò nuovamente con i cittadini, chiedendo a loro suggerimenti su come risolvere la situazione. Perché la problematica dei merci - ha concluso - va risolta, non soltanto per una questione di ordine ma anche di sicurezza».