Gelo e neve, ritardi e disagi per chi viaggia in aereo

Neve a Roma tra domenica 25 e lunedì 26 febbraio 2018 e non mancano i disagi sul fronte dei trasporti. Tutto il traffico ferroviario del nodo romano è infatti fortemente rallentato, ma soprattutto si segnalano grossi problemi per quello che riguarda il traffico aereo in direzione Ciampino e Fiumicino.

Un volo cancellato

Consultando il sito dell'aeroporto Crstoforo Colombo di Genova è possibile avere un quadro della situazione: il volo Alitalia AZ1380 delle ore 07.15 per Roma Fiumicino dopo aver accumulato due ore di ritardo è stato cancellato; il volo AZ1396, che sarebbe dovuto partire alle ore 8.00, è invece in ritardo e, alle 09.30, non è ancora decollato. Altri due voli per lo scalo romano sono previsti nel corso della giornata, uno alle 16.10 e uno alle 19.10. Prima di mettersi in viaggio, si consiglia di contattare la propria compagnia aerea per avere informazioni sullo stato del volo.