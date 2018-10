Rolli Days, tutti in coda per vedere i palazzi dell’aristocrazia genovese

I Rolli Days si confermano tra gli appuntamenti più attesi dai genovesi e non solo. Grande successo, infatti, sabato 13 ottobre per la prima giornata dell'edizione 2018 con lunghe code e tantissimi turisti a visitare gli straordinari palazzi dell’aristocrazia genovese che, secondo Rubens, erano un esempio di bellezza e magnificenza per tutta Europa. Seconda e ultima giornata della kermesse domenica 14 ottobre. Preso letteralmente d'assalto Palazzo Franzone Spinola in via Luccoli con gli affreschi settecenteschi di Domenico Parodi, sino ad oggi mai aperti al pubblico.

I visitatori potranno scegliere di visitare i palazzi nell’ordine e nel numero che preferiscono, contando sulla presenza di Divulgatori Scientifici e Studenti dell’Università degli Studi di Genova, che mettono a disposizione la propria competenza e professionalità per illustrare le storie di arte, cultura e vicende genovesi che sono racchiuse fra gli affreschi, gli stucchi e le straordinarie architetture dei palazzi.

Come ogni anno, si possono visitare molti dei palazzi di Strada Nuova e del centro storico di Genova; sono previste anche alcune suggestive novità: per la prima volta sarà aperta al pubblico Villa di Negro-Rosazza (Piazza di Negro 3), che fu la dimora suburbana del ricco Ambrogio di Negro, il cui palazzo cittadino sarà visitabile in via San Luca 2 nei medesimi giorni.

Come assoluta novità emerge infine, come già detto, Palazzo Franzone Spinola che oltre all’imponente e significativa presenza architettonica, presenta al suo interno gli affreschi settecenteschi di Domenico Parodi, inediti fino a oggi per il pubblico.