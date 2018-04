Compra Rolex online, il venditore sparisce con 3.700 euro

Ha pagato 3.700 euro per un Rolex messo in vendita su un noto sito di compravendita, ma l’atteso orologio non è mai arrivato.

Vittima del raggiro un 58enne genovese, che grazie all’intervento dei carabinieri è riuscito almeno a rintracciare il truffatore. Si tratta di un 40enne di origini romene, che dopo essersi fatto accreditare la somma richiesta per il Rolex ha smesso di rispondere al compratore ed è sparito.

I militari della stazione di Nervi sono riusciti a risalire a lui attraverso le comunicazioni e le transazioni sul sito e lo hanno denunciato.