Rolex rubati addosso e in casa: potrebbe essere complice di una banda di "sexy ladre"

È di sabato 28 settembre la notizia che i carabinieri, nell'ambito dei maxi controlli nel centro storico di Genova, hanno trovato un uomo di più di 70 anni in possesso di due Rolex del valore di oltre 150mila euro. L'anziano li aveva per l'esattezza nascosti in tasca, dentroun calzino.

Durante la perquisizione del suo appartamento, i militari ne avevano trovati altri 5 per un valore di circa 50mila euro. Alle domande dei carabinieri, però, l'uomo non ha risposto, ed è stato denunciato per ricettazione.

Secondo gli inquirenti, l'anziano potrebbe essere complice di una banda di "sexy ladre", ragazze che avvicinano uomini per strada e, facendo finta di chiedere informazioni, ringraziano poi con un abbraccio la vittima. Sfilandole l'orologio.