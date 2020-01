Aggredito a calci e pugni per rubargli la collana d'oro

Un cittadino senegalese ha denunciato presso la stazione carabinieri di Sampierdarena di essere rimasto vittima nella tarda serata dello scorso 29 dicembre di una rapina.

Verso le ore 21.30 in via Rolando, l'uomo è stato raggiunto alle spalle da quattro suoi connazionali, che, dopo averlo colpito con pugni e calci, gli hanno strappato dal collo una collana in oro, dandosi poi alla fuga a piedi.

Recatasi presso l'ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena, il ferito è stato giudicato guaribile in sei giorni per le lesioni riportate.