Punto da un calabrone a Marassi, è grave

Un uomo è stato soccorso dal personale del 118 nel pomeriggio di sabato 21 luglio 2018 in via Robino a Marassi in seguito alla puntura di un calabrone.

Il paziente è stato soccorso in strada e trasportato in codice rosso per uno choc anafilattico al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Nei giorni scorsi un 72enne genovese era morto in seguito a una puntura di un calabrone.