Marassi: mercatino della droga nel box, arrestati due giovani

Ancora una volta sono state le segnalazione dei cittadini a permettere alle volanti della questura di porre fine a una fiorente attività di spaccio posta in essere dai due giovani pusher nelle zone di Marassi. Questi ultimi avevano allestito un box come un vero e proprio laboratorio per la produzione e il confezionamento della droga. I poliziotti si sono pertanto recati, dapprima presso l'abitazione del 20enne e poi presso quella del 19enne per sottoporle a perquisizioni.

A casa del 19enne hanno sequestrato, oltre a due bilancini di precisione, circa 5 grammi di marijuana. Nella casa del 20enne hanno invece rinvenuto circa 40 grammi di sostanza stupefacente di vario genere. Quest'ultimo, messo alle strette, ha poi confessato agli agenti di essere intestatario di un contratto di locazione del 'famoso' box.

A quel punto gli operatori si sono recati presso il 'laboratorio', rinvenendo al suo interno circa un chilogrammo di droga fra marijuana, hashish, cocaina e crack, tutto suddiviso ordinatamente per tipologia di sostanza, in modo da rendere più facile il prelievo nel caso in cui i due giovani pusher avessero avuto richieste.

La perquisizione del locale ha consentito ai poliziotti di rinvenire anche materiale adibito al confezionamento della droga tra cui un apparecchio per creare il sottovuoto e un bilancino elettronico di precisione.

I due giovani pusher di 19 e 20 anni, entrambi genovesi, sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sono stati giudicati con rito di direttissima questa mattina.