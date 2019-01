Condanna Camiciottoli, Rixi: «Solidarietà, è persona per bene»

Solidarietà al sindaco di Pontinvrea da parte di Edoardo Rixi e scoppia la polemica social.

Il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, martedì 15 gennaio, ha scritto un messaggio via Facebook in cui ha espresso appoggio al primo cittadino dell'entroterra savonese appena condannato: "Forza sindaco! Il lavoro che fai ogni giorno per i tuoi concittadini dimostra che persona per bene sei, più di mille sentenze di qualsiasi tribunale".

Cosa è successo

Matteo Camiciottoli si trova a processo a Savona per un post apparso su Facebook, datato settembre 2017, in cui suggeriva - a seguito di uno stupro avvenuto a Rimini in quel periodo - di far scontare i domiciliari ai colpevoli “A casa della Boldrini, magari le mettono il sorriso”.

Il pubblico ministero aveva chiesto in prima istanza una condanna a otto mesi di reclusione per il sindaco leghista che, dopo la sentenza odierna, dovrà invece risarcire 20mila euro alla Boldrini (all'epoca presidente della Camera) e cento euro a ciascuna delle associazioni che si sono costituite parti civili.

Il caso Campanella

Recentemente, agosto 2018, anche l'avvocato Alberto Campanella, capogruppo di Fratelli d’Italia a Tursi, era "inciampato" in un'offesa alla Boldrini quando, sulla sua pagina Facebook, apparve la definizione «boldracca» riferita all’ex presidente della Camera. All'epoca dei fatti la Boldrini annunciò la querela nei confronti di Campanella e di tutti gli hater.