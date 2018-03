Picchia la moglie e le ruba il cellulare, denunciato

Un altro grave episodio di violenza domestica, questa volta nel quartiere di Rivarolo dove nella notte tra lunedì e martedì 13 marzo, una donna di 55 anni è stata picchiata e minacciata di morte dal marito, un 45enne marocchino con precedenti di polizia.

L'uomo dopo essere tornato a casa ubriaco ha iniziato ad aggredire verbalmente la donna e a malmenarla, nell'aggressione le ha anche tolto di mano il cellulare probabilmente per impedirle di chiamare i soccorsi.

I carabinieri intervenuti a seguito della chiamata, lo hanno denunciato per tentata rapina e maltrattamenti in famiglia oltre che per lesioni personalil. La donna è stata ricoverata all'ospedale, i medici hanno giudicato le sue ferite guaribili in 5 giorni. La vittima è stata anche informata sui centri anti violenza dove potersi rivolgersi.