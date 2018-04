«Ufo nei cieli di Genova», l'avvistamento a Rivarolo

«Una stella molto grande e luminosa nel cielo sereno» è la segnalazione di un'abitante di Rivarolo che, nel pomeriggio del 9 febbraio scorso, ha notato uno strano oggetto fermo nel cielo. Per gli esperti del Cufom, Centro ufologico del Mediterraneo, si tratterebbe di un Ufo, un "Unidentified flying object”, che in italiano si traduce Ovni, oggetto volante non identificato.

Le immagini dell'avvistamento sono state pubblicate, soltanto nei giorni scorsi, sul canale Youtube del centro diretto dal presidente Angelo Carranante: «Ad occhio nudo la testimone non percepiva movimenti, ma l’ovni le appariva bicolore, rosso e blu scintillante - scrive il fondatore del Cufom - a questo punto ha scattato foto e girato dei video scoprendo che l’oggetto si muoveva. Per tagliare ogni dubbio ed escludere che fosse il suo braccio a muoversi, la signora si appoggiava ad un muro per mantenere ferma la ripresa constatando che effettivamente l’ufo si muoveva, come confermato dalle analisi del C.UFO.M. L’avvistamento dopo quella sera non si è più ripetuto»