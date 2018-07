Sorpreso alla guida completamente ubriaco e senza patente

Martedì 3 luglio 2018, alle ore 22.30, un uomo di 38 anni residente in Sardegna è stato fermato per un controllo alla circolazione stradale a Rivarolo da un equipaggio dei Carabinieri ed è stato trovato alla guida evidentemente ubriaco.

La misurazione del tasso alcolemico, effettuata e ripetuta con l'etilometro, ha dato come risultato un valore intorno ai 2,5 grammi per litro cinque volte il massimo consentito di 0,5. Il conducente, inoltre, è risultato anche sprovvisto di patente in quanto revocatagli dalla Prefettura di Genova nel 2009. Per questi motivi è stato denunciato per guida senza patente e sotto l'effetto di alcol.