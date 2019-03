Paga 450 euro per la stufa vista su internet, truffata

Lo scorso mese una 50enne genovese, dopo aver visionato su un sito internet una stufa da riscaldamento, si è messa in contatto con i venditori, ai quali ha versato 450 euro, importo richiesto per l'acquisto.

Dopo un po' di tempo, trascorso il quale non ha ricevuto l'oggetto acquistato, la donna ha denunciato il tutto presso la stazione carabinieri di Rivarolo.

I militari hanno identificato i due responsabili in un 41enne, abitante in provincia di Torino, e il complice in un 48enne, abitante in provincia di Potenza, entrambi con precedenti di polizia, e li hanno denunciati per truffa in concorso.