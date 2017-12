Minaccia di gettarsi da un ponte, salvato in extremis dai carabinieri

Salvato in extremis da un carabiniere che è riuscito ad afferrarlo per un braccio prima che si gettasse nel vuoto: protagonista dell’episodio un 30enne genovese, che nella notte tra sabato e domenica ha minacciato di togliersi la vita gettandosi da un ponte in via Argine Polcevera.

A chiamare i soccorsi è stato lo stesso trentenne, che dal ponte pedonale di via Argine Polcevera ha telefonato al 112 confessando le intenzioni suicide. Il centralinista lo ha quindi tenuto impegnato sulla linea, avvisando nel frattempo i carabinieri.

Nel giro di pochi minuti sul ponte è arrivata una pattuglia del Nucleo Radiomoblie, e i militari hanno iniziato con il giovane una delicata trattativa per convincerlo a scendere. Alla fine un appuntato è riuscito ad avvicinarsi quanto bastava per afferrarlo per un braccio e trascinarlo al sicuro.

L’uomo, pregiudicato e con problemi di tossicodipendenza, è stato affidato ai militi del 118, che lo hanno accompagnato all’ospedale Villa Scassi.