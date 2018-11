Spaccio di droga h24, sei arresti fra Rivarolo e Sampierdarena

Nel corso della scorsa notte i carabinieri della compagnia di Sampierdarena hanno arrestato sei persone in esecuzione ad altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti continuato in concorso, emesse dal gip del tribunale di Genova. A finire in manette sono stati un 44enne marocchino, un 38enne tunisino e un 54enne, un 32enne, un 43enne e un 51enne italiani, tutti pregiudicati e residenti tra Rivarolo e Sampierdarena.

L'indagine ha avuto inizio con un'attività info-investigativa condotta dal Nucleo Operativo di Sampierdarena, che ha consentito d'individuare un'abitazione nel quartiere genovese di Rivarolo all'interno della quale un pregiudicato italiano aveva un attivo e fiorente mercato di spaccio. Da lì si è scoperto un articolato sistema di spaccio al dettaglio che aveva come base logistica proprio il suddetto appartamento e vedeva il coinvolgimento di diversi soggetti, che acquistavano, detenevano e cedevano sostanza stupefacente del tipo eroina, per quantitativi dell'ordine di 100 grammi ogni 2/3 giorni.

Gli investigatori, nel corso delle indagini, hanno registrato oltre 1.200 compravendite di varie sostanze stupefacenti tra cui eroina, cocaina e marijuana: in una sola giornata, lo spaccio di droga arrivava anche a 40 cessioni, sia di giorno che di notte, per un volume d'affari di decine di migliaia di euro al mese.

Il nomer dell'operazione, denominata “Phone market”, deriva dalla modalità di riconoscimento dei clienti: questi ultimi, infatti, segnalavano la loro presenza nei pressi dell'appartamento in questione effettuando degli squilli o brevi chiamate al venditore di turno che, solo dopo averli chiaramente riconosciuti, consentiva loro l'accesso nell'appartamento e l'acquisto della droga.

L'operazione ha visto l'impiego di circa 50 carabinieri del Comando Provinciale di Genova e la collaborazione del Nucleo Cinofili di Villanova di Albenga e ha consentito, durante le perquisizioni, di sequestrare denaro contante e alcune decine di grammi di sostanza stupefacente.