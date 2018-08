"Amore a 5 euro", rapinato dal marito della prostituta

La Polizia ha arrestato una coppia per rapina impropria in concorso ai danni di un 32enne di origini pachistane.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine l'uomo ha accettato una prestazione sessuale offertagli, a 5 euro, da una prostituta che l'ha chiamato dalla finestra a Rivarolo, domenica sera intorno alle 22.30. Una volta entrato nell'appartamento l'uomo è stato aggredito e derubato. La donna lo ha condotto in cucina per consumare il rapporto dicendogli che in casa non c'erano altre persone. Al momento di rivestirsi, però, da una porta chiusa è sbucato il marito che gli ha preso il borsello, ha sfilato 60 euro e si è chiuso nella camera da letto. Il derubato ha cercato di farsi restituire il denaro ma è stato colpito da un pugno e strattonato. L'uomo ha poi avvertito la polizia che è intervenuta e ha arrestato la coppia, una 56enne genovese e il marito 45enne, di origini marocchine.