Minacciato e rapinato da due uomini mascherati, paura a Rivarolo

Avvicinato da due sconosciuti armati e mascherati dal cattivo di una delle più celebri saghe dell’orrore, “Scream”, schiaffeggiato e derubato di soldi e cellulare.

È successo nella notte tra martedì e mercoledì a un 51enne che stava camminando in via Vezzani, a Rivarolo, e che si è improvvisamente ritrovato davanti due persone con il viso coperto dall’ormai celebre maschera bianca trasfigurata in un urlo, nelle mani di uno dei due una pistola: «Non è uno scherzo», hanno chiarito subito i due banditi, colpendo poi l’uomo con uno schiaffo in pieno viso e intimandogli, sotto minaccia dell’arma, di consegnare il borsello che aveva con sé.

Il bottino è stato di poche decine di euro in contanti e di uno smartphone, con cui i due rapinatori si sono allontanati in auto. Alla vittima, sotto choc e dolorante, non è rimasto altro da fare che chiamare il 112 e denunciare quanto accaduto.

L’indagine è affidata ai carabinieri della compagnia di Sampiedarena e del Nucleo Investigativo, che hanno già requisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. L’obiettivo è ricostruire il percorso dell’auto per cercare di individuare i due banditi e risalire alla loro identità. Per quanto rigarda l'arma, il 45enne non è stato in grado di specificare se si trattasse di una pistola vera o giocattolo.