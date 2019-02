Rivarolo, nuovo parcheggio gratuito vicino alla stazione

Partono i nuovi lavori per la realizzazione del parcheggio gratuito vicino alla stazione ferroviaria di Rivarolo, in Valpolcevera, una richiesta che i residenti hanno più volte avanzato per agevolare gli spostamenti dei pendolari che abitano in zona.

I rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria dell’area, hanno consegnato le chiavi dell’area che diventerà parcheggio lunedì, e siglato il verbale con il Comune, Italferr (che dirigerà i lavori) e Astaldi, la ditta che si occupa del cantiere di potenziamento del nodo di Genova.

I parcheggi che verranno realizzati dal Comune nei prossimi giorni sono una ventina, disponibili gratuitamente per facilitare anche i pendolari che, dalla collina sopra Borzoli, raggiungono ogni giorno la stazione ferroviaria di Rivarolo. L’area ferroviaria rientra nella competenze del cantiere per il nodo di Genova, ma verrà lasciata al Comune così come già accaduto, lo scorso ottobre, per quella del Campasso.

«Durante un sopralluogo a gennaio con il sindaco Marco Bucci - ha detto l’assessore Stefano Balleari - alcuni abitanti che ci avevano rappresentato la necessità di avere più stalli per auto e moto in una zona con poche possibilità di parcheggio. Tra pochi giorni avranno a disposizione questa area».