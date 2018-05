Mercatone Uno: terzo giorno di sciopero contro i licenziamenti

Continua la protesta dei dipendenti del Mercatone Uno di Rivarolo contro i licenziamenti. I dipendenti sono arrivati al terzo giorno di sciopero in vista dell'incontro nazionale che si terrà venerdì prossimo a Bologna.

«Ancora posti di lavoro a rischio - scrive la Filcams Cgil in una nota -, ancora licenziamenti, ancora condizioni capestro per chi chiede solo di poter lavorare con i propri doveri e diritti. Commercio e terziario, a Genova, in grave difficoltà e anche per questo ieri è stato chiesto alle istituzioni di farsi carico di questi problemi aprendo un tavolo specifico sul settore. Intanto, con il forte sostegno della Filcams Cgil, continua la prostesta dei lavoratori del punto vendita di Rivarolo».