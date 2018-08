Incidente sul lavoro nel cantiere del Terzo Valico

Incidente sul lavoro intorno alle 9 di mercoledì 1 agosto nel cantiere del Terzo Valico a Rivarolo, più precisamente in via Castel Morrone.

Sul posto per soccorrere l'operaio sono intervenute ambulanza e automedica. L'uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino con un trauma cranico. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto sembrava in un primo momento.