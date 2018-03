Incidente sul lavoro a Rivarolo, operaio finisce sotto muletto

Un trentenne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi in codice giallo in seguito a un incidente sul lavoro, avvenuto poco dopo le 5 in via Evandro Ferri a Rivarolo. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e l'automedica.

Il giovane stava guidando un muletto quando il mezzo gli è finito sopra una gamba. Sono state avviate indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. L'operaio, per fortuna, non rischierebbe di perdere la gamba.