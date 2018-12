Rivarolo, ladri razziano appartamento: bottino da 6mila euro

Ladri in azione anche a Santo Stefano a Genova: complici gli impegni per pranzi e cenoni, in diverse zone della città si sono registrati furti (tentati o compiuti) in abitazione, scoperti dai proprietari una volta rientrati a casa.

L’ultimo denunciato è stato commesso in via Roggerone, a Rivarolo: i malviventi si sono introdotti nell’appartamento di una famiglia fuori per le feste sfruttando una porta finestra, hanno razziato le stanze e sono fuggiti con gioielli e altri oggetti di valore, un bottino da circa 6mila euro.

A scoprire il furto sono stati i proprietari dell’appartamento la mattina di Santo Stefano, quando sono rientrati dopo qualche giorno di assenza. Sull’episodio indaga la polizia.