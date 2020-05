Vanno in giro con bici rubate da 1.500 euro, due giovani nei guai

Sono stati trovati in possesso di due biciclette, risultate rubate la mattina stessa e già denunciate dal proprietario. Per questo un ecuadoriano di 18 anni, gravato da pregiudizi di polizia, e il complice, un 17enne nato a Genova, ma di origini ecuadoriane, sono stati denunciati per ricettazione.

I due giovani sono stati fermati nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio 2020 a Rivarolo. Le due bici, del valore di oltre 1.500 euro, sono state recuperate e restituite al legittimo proprietario.