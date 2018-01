Spruzza spray urticante per tenere il posto sul bus

Una lite per il posto sull'autubus e quattro persone finiscono all'ospedale. È successo nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 gennaio in Valpolcevera. Una 30enne di origini brasiliane di 30 anni, disabile, seguita dal servizio di Igiene Mentale, al termine di una lite a bordo di un bus in via Rivarolo ha spruzzato uno spray al peperoncino in faccia a tre passeggeri e all'autista.

La scintilla pare essere scattata per la rivendicazione del posto riservato ai disabili. I feriti, che hanno riportato irritazioni alle vie respiratorie, sono stati portati all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice giallo.

La donna è stata denunciata per lesiosi dalla polizia.