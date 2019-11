Fermato con 22 kg di droga, arrestato pusher

Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Prè sono venuti a conoscenza del fatto che un 32enne, persona nota per i suoi precedenti penali, era entrato in possesso di un ingente quantitativo di stupefacenti destinato a rifornire la maggior parte dei pusher del centro storico cittadino. Gli agenti hanno così deciso di controllare a distanza il giovane per capire dove potesse nascondere la droga.

Quest'attività ha consentito di vedere il 32enne nascondere la droga all'interno di un appartamento nella zona di Rivarolo, vicino al megastore Globo. Quando il giovane è uscito dall'appartamento con un grosso sacco sulle spalle, i poliziotti lo hanno fermato, trovandolo in possesso di 200 tavolette di hashish di diversa qualità per un peso complessivo di oltre 20 chilogrammi, nonchè di due pacchi contenenti 2,2 kg di cocaina.

La successiva perquisizione dell'appartamento ha consentito di rinvenire materiale per il confezionamento dello stupefacente, compresa una macchina per sottovuoto che conferma quanto ipotizzato dagli uomini della del commissariato, ossia che il 32enne non è un semplice pusher, ma un elemento di spicco dello spaccio di stupefacenti a Genova.

La droga sequestrata, di ottima qualità, una volta tagliata e confezionata avrebbe rifornito il mercato del centro storico genovese. Il valore dello droga, stimato in 130mila euro, una volta tagliato e confezionato avrebbe fruttato un guadagno almeno pari a 500mila euro.

Il cittadino marocchino di 32 anni, residente nel quartiere di Begato, è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio.