Rivarolo: nel weekend aperto ambulatorio per codici bianchi

Da sabato 29 dicembre è attivo per tutte le festività e fino al 22 marzo prossimo in val Polcevera, l'ambulatorio medico per i codici a bassa complessità, aperto durante tutti i fine settimana dalle 8 alle 20 e il lunedì mattina dalle 8 alle 12, presso i locali della Croce Rosa di Rivarolo.

Per accedere ai servizi dell'ambulatorio - in cui è presente un medico della Continuità Assistenziale - è sufficiente presentarsi nei locali della Croce Rosa Rivarolese (via Croce Rosa, 2) con la tessera sanitaria negli orari di apertura, senza bisogno né dell'appuntamento né della richiesta del proprio medico di medicina generale. Per informazioni è possibile contattare la Croce Rosa Rivarolese da lunedì a venerdì (ore 9-16) al numero 010 776 7993.

«L'ambulatorio - spiega l'assessore regionale Sonia Viale - rientra tra le misure predisposte per far fronte all'emergenza legata al crollo di ponte Morandi. L'obiettivo è andare incontro alle esigenze dei cittadini che abitano in val Polcevera, duramente colpiti dalla tragedia del 14 agosto scorso, alleggerendo, al contempo, i pronto soccorso soprattutto quello del Villa Scassi durante queste festività, in vista del picco epidemico influenzale. Anche in questo caso, la ratio è quella di avvicinare al territorio la risposta ai bisogni di salute dei cittadini, anche per ridurre gli spostamenti attraverso la città».

Nell'ambito delle misure predisposte dalle aziende con il coordinamento di Alisa e del Dipartimento interaziendale dell'Emergenza-Urgenza per i pronto soccorso durante le festività rientra invece l'ambulatorio 'Sos mal di denti', attivato da Asl3 in collaborazione con l'Ordine dei Medici dal 22 dicembre scorso nei festivi e prefestivi (escluso l' gennaio) al Palazzo della Salute di Fiumara: dal giorno dell'apertura al 26 dicembre sono state effettuate complessivamente 25 prestazioni (1 prestazione sabato 22 dicembre, 9 prestazioni domenica 23 dicembre, 4 prestazioni a Natale e 11 a Santo Stefano).