Tragica immersione, sub muore a Riva Trigoso

Tragedia a Riva Trigoso. Nel pomeriggio di venerdì 8 febbraio il sub Antonio Tommasi ha perso la vita mentre si preparava per andare a pescare in apnea.

Il pensionato è stato colto da un'onda e trascinato in mare; senza pinne e con già i piombi allacciati in vita, è annegato. A dare l'allarme la moglie che lo attendeva in spiaggia. Sul posto è stato inviato l'elicottero Drago dei vigili del fuoco con i sommozzatori a bordo, la motonave della Gadda e la squadra di sommozzatori via terra.

I soccorritori, raggiunti gli scogli dove l'uomo era scomparso, si sono immersi ed hanno recuperato il corpo senza vita del sub. Nello specchio acqueo antistante anche la motovedetta della Capitaneria di Porto e sul posto sono arrivati i Carabinieri e il 118.