Genova invasa da migliaia di Babbi Natale: le immagini

Non si è mai troppo grandi per credere a Babbo Natale: così, il weekend immediatamente prima del 25 dicembre, Genova si riempie di eventi dedicati proprio a tutti coloro che hanno scelto di mascherarsi come il mitico "vecchietto", con tanto di costume rosso e bianco, berretto, e - in alcuni casi - anche una lunga barba bianca finta.

Dal Porto Antico a piazza De Ferrari, erano veramente tantissime le persone che stamattina hanno partecipato alla Camminata dei Babbi Natale, passeggiata di 5 km non competitiva aperta a tutti coloro che hanno indossato il tradizionale costume consegnato al momento dell'iscrizione. Non solo divertimento e goliardia, tra musica e balli, ma anche solidarietà: il ricavato dell'iniziativa, infatti, sarà devoluto all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Per gli appassionati delle due ruote, invece, si è svolta la quarta edizione della "Natalata di Natale", giro in moto che ha portato tanti biker vestiti da Babbo Natale dal Parco del Peralto al centro di Genova, con pausa in via XX Settembre per donare cioccolata e caramelle ai bambini.