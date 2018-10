Guasto alla linea elettrica, treni in ritardo e disagi per i pendolari

Mattinata difficile per i trasporti mercoledì 17 ottobre 2018. Oltre ai rallentamenti sulle strade genovesi tra Cornigliano, Sestri Ponente, Valpolcevera e Valbisagno, si segnalano disagi e ritardi sui treni soprattutto sulla linea Livorno-Genova a causa di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Framura e Deiva Marina registrato intorno alle 5.45 del mattino. I tecnici di Rfi sono al lavoro per risolvere il problema, ma nel frattempo si sono accumulati ampi ritardi, ancora non risolti intorno alle ore 9.

Tutti i treni provenienti dalla Spezia Centrale hanno accumulato ritardi: il regionale 11362 per Savona addirittura di 159 minuti (poi è stato soppresso), il numero 113366 per Genova Brignole 27 mentre il numero 11364 per Principe 41 minuti. Ritardi anche in direzione opposta: 51 minuti per il regionale 24455 Sestri Levante-La Spezia e 56 per il regionale 11382 Sarzana-Savona.