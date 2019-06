Ristorazione scolastica: l'azienda viene multata e fa pagare le dipendenti

Con una nota la Filcams Cgil Genova ha reso nota una vicenda che riguarda i lavoratori della ristorazione scolastica. In particolare, fa sapere il sindacato, la ditta Ladisa, che per il Comune di Genova gestisce più lotti della ristorazione scolastica, a seguito di due multe che le sono pervenute dalla committenza per 'non conformità del servizio', ha inviato a due sue dipendenti delle contestazioni disciplinari.

Le lavoratrici - spiega la Cgil - si sono viste attribuire una sanzione che prevede il pagamento in solido rispettivamente di 500 e 250 euro che Ladisa è pronta a trattenere dalle loro buste paga attraverso 'comode rate'. La Filcams Cgil ha contestato nell'immediato le sanzioni attraverso una nota durissima recapitata anche all'assessorato competente, mentre parallelamente si è attivata con i propri avvocati per garantire alle lavoratrici assistenza legale.

«Questo provvedimento disciplinare - scrive la Filcams Cgil Genova -, che condanniamo senza se e senza ma, rappresenta un danno enorme per queste lavoratrici, le quali vivono già una condizione di difficoltà economica per via dei part time involontari che subiscono e della sospensione estiva senza alcuna retribuzione prevista dal loro contratto individuale. Un affronto, quindi, anche moralmente e socialmente indegno».

«Per tutti questi motivi la Filcams Cgil di Genova è fermamente decisa e determinata a contrastare l’applicazione di tale sanzione con tutti i mezzi, sindacali e legali, a sua disposizione a tutela non solo delle due lavoratrici interessate oggi dal provvedimento aziendale ma anche a tutela di tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore», conclude il sindacato.