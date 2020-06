Violenta aggressione nella notte tra pugni e bottiglie: un denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno un genovese di 34 anni per il reato di lesioni aggravate.

È iniziato tutto quando una volante della Questura è intervenuta in via Canepari in soccorso di una coppia di genovesi che poco prima erano stati aggrediti con violenza dal 34enne.

Quest’ultimo, nella ricostruzione di un testimone, visibilmente ubriaco, si è scagliato, per futili motivi, contro i due giovani (lui di 27 anni e lei di 24) colpendo con un pugno al volto la ragazza per poi afferrare una bottiglia di vetro e colpire il 27enne sulla gamba.

La giovane vittima, con un dente rotto, è stata accompagnata presso il pronto soccorso di Villa Scassi mentre il 27enne ha rifiutato ogni tipo di cura.

Il violento, con precedenti specifici, è stato denunciato.