Cornigliano: far west davanti alla stazione, esagitato contro la polizia

Scene di follia pura a Cornigliano, un sabato sera da far west in seguito ad una rissa scoppiata all'esterno di un locale di fronte alla stazione ferroviaria.

Ancora da chiarire le dinamiche dell'accaduto, ma secondo alcuni testimoni sarebbe scoppiata una rissa intorno alle 22.30 di fronte al tratto di immissione per la strada a mare: due coetanei, sulla trentina, sarebbero venuti alle mani bloccando letteralmente il traffico con bottiglie di vetro rovesciate sul marciapiede e sul ciglio della strada.

Immediato l'intervento della polizia municipale presente sul posto, come ogni notte, per facilitare la viabilità in seguito al crollo del Ponte Morandi. I tre poliziotti riescono a stento a dividere i due contendenti, letteralmente incontrollabile uno dei due: l'uomo continua ad attraversare la strada noncurante delle auto che transitavano per via Cornigliano tanto da rischiare più volte di provocare un incidente e rendendo ancor più difficile la viabilità di una zona già messa in ginocchio dalla tragedia che ha colpito Genova poco più di un mese fa.

Sul posto interviene un'altra pattuglia della polizia, ma non bastano ben quattro agenti per calmare l'uomo che cerca ripetutamente il contatto con i poliziotti che a stento riescono a bloccarlo. Una scena che si protrae per oltre 20 minuti e che necessita l'intervento di una ulteriore volante e di un'ambulanza che porteranno via l'uomo.

