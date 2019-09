Rissa sul bus dopo la movida, il grido d’aiuto degli autisti Amt

Foce, ore 4,30 di domenica: alla fermata del bus numero 20, in partenza in via Rimassa, salgono un gruppo di ragazzi. Hanno bevuto, sono su di giri dopo la serata trascorsa fuori, e per l’autista inizia un viaggio da incubo, l’ennesimo, come ormai sanno bene i dipendenti Amt che servono la zona.

Una volta sull’autobus, infatti, il gruppetto si scatena: alcuni urlano, altri si accendono sigarette, altri ancora continuano a bere, sino a quando la situazione non degenera e alcuni arrivano addirittura alle mani, volano pugni e bottigliate.

L’autista continua comunque la corsa, avvisa la centrale della situazione e alla corsa successiva, alla partenza, c’è la polizia. Sul bus però non è rimasto nessuno, e alla fermata ci sono soltanto quattro ragazzi, ubriachi ma tutto sommato tranquilli, che vengono identificati e controllati e poi salgono sul mezzo per tornare a casa. Anche loro, una volta partito il mezzo, si siedono sul fondo e si accendono una sigaretta sotto gli occhi impotenti dell’autista.

«Ogni fine settimana è la stessa storia, solo che peggiora via via un po’ di più - sottolinea Marco Marsano di Orsa Tpl - Sinché le istituzioni non interverranno la situazione sarà sempre questa: ubriachi che salgono sul bus e diventano anche violenti, risse, aggressioni tra passeggeri o ai danni del personale. Una possibile parziale soluzione potrebbe essere prevedere la presenza di guardie giurate sulle corse e negli orari critici, quelli in cui chiudono le discoteche. E anche la tecnologia, come vado ripetendo ormai da anni: la videosorveglianza è fondamentale, eppure ancora non si riesce a installarla stabilmente sui mezzi che circolano. Sino a quando qualcuno non si farà male per davvero, e allora le cose subiranno un’accelerata».