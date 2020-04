Riscaldamento, accensione ancora prorogata

Nuova ordinanza del sindaco di Genova Marco Bucci, che, dal 30 aprile all'8 maggio, concede la facoltà di protrarre il funzionamento degli impianti termici fino a un massimo di diciotto ore giornaliere a regime normale, oltre a sei ore a regime attenuato.

La decisione è stata presa visto che «le misure correlate al contenimento del Covid-19 prevedono limitazioni alle uscite da casa dei cittadini, per garantire un adeguato livello di comfort nelle abitazioni e in considerazione del fatto che l'attuale situazione climatica non consente di garantire con certezza il mantenimento di temperature confortevoli all'interno degli edifici».