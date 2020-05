Il rio Chiappeto diventa fosforescente: residenti preoccupati, ma c'è una spiegazione

Gli abitanti di via del Chiappeto nella zona di San Martino si sono svegliati preoccupati per le condizioni del Rio Chiappeto, torrente che scorre nei pressi delle case. Le acque del rio, infatti, sono diventate di un colore verde fosforescente. Iren ha spiegato che si tratta di un colorante innocuo utilizzato per trovare un guasto nella rete fognaria.

Un residente in zona ha scattato alcune foto e ha spiegato a Genova Today: «Nei giorni scorsi l'acqua era color bianco latte e piena di schiuma e abbiamo chiamato la Polizia Municipale che ci ha invitato a chiamare un'azienda per la raccolta e l'analisi di campioni d'acqua. Il numero fornito, però, non era corretto e corrispondeva a un fornitore di energia elettrica».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Stamattina - prosegue - la situazione è cambiata e l'acqua è diventata verde fosforescente creando molta preoccupazione tra gli abitanti della zona, abbiamo nuovamente chiamato la Polizia Locale che ci ha assicurato di aver mandato una pattuglia. Successivamente sono arrivati i tecnici di Iren ci hanno spiegato che si tratterebbe di un colorante innocuo utilizzato per trovare i problemi alla rete fognaria».