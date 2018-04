Occupa un terreno e consuma droga, 27enne nei guai

I Carabinieri di Molassana, con la collaborazione dei colleghi della Forestale di Genova Prato, hanno denunciato a piede libero un 27enne genovese, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Il giovane aveva occupato illecitamente un terreno boschivo in passo Rio Canate e, a seguito delle indagini, i militari lo hanno anche trovato in possesso di droga per uso personale.

Le forze dell'ordine sono intervenute a seguito della segnalazione e denuncia del 76enne genovese proprietario del terreno occupato. I Carabinieri che hanno indagato hanno anche trovato 11 grammi di hashish che sono stati sequestrati.