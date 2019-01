Discarica abusiva e mancato ripristino dei luoghi, giovane nei guai

Martedì 15 gennaio 2019, al termine di accertamenti, i carabinieri Forestali di Prato hanno denunciato per mancata ottemperanza all'ordinanza del sindaco di ripristinare lo stato dei luoghi un 27enne genovese, senza fissa dimora.

Il giovane non ha rispettato l'ordinanza, notificatagli nei mesi scorsi, per il ripristino dello stato dei luoghi relativo a un abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso passo Rio Canate in val Bisagno.