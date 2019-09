Rimossi altri 42 veicoli abbandonati

Lunedì 9 settembre 2019 la polizia locale ha rimosso 42 veicoli in stato di abbandono su area pubblica in diversi Municipi della città, proseguendo così il programma di rimozione delle carcasse deciso dall'amministrazione cittadina e portato avanti dall'ufficio relitti in seno al reparto Giudiziara e Ambiente.

Dei 42 veicoli rimossi e trasportati presso i centri di raccolta autorizzati per la successiva demolizione e radiazione, 2 sono autocarri, 13 autovetture e 27 motoveicoli.

«Sono oltre 300 - ricorda l'assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Stefano Garrassino - i veicoli rimossi dall'aprile scorso, quando è cominciata l’azione della polizia locale per censire e rimuovere i mezzi abbandonati, una procedura ben più complessa di quanto appare al cittadino. È necessario tentare di rintracciare i proprietari che, se vengono rintracciati, hanno un tempo piuttosto lungo per provvedere alla rimozione in proprio. Solo nel caso in cui non provvedano il Comune può provvedere a smaltimento e rimozione in danno. Voglio ricordare che se invece i proprietari non vengono rintracciati, quando le matricole dei telai non sono riconoscibili, la spesa per la rimozione pesa sull'intera collettività. Abbandonare i veicoli è un atto di inciviltà per la vivibilità dei quartieri e un peso per le tasche di tutti i cittadini. Ringrazio ancora una volta la polizia locale per il suo lavoro incessante per la rimozione delle carcasse, che si aggiunge a tutti gli altri compiti d'Istituto».