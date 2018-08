Rivarolo, al via la demolizione del ponte di via Rossini

Alle 22 di ieri, venerdì 10 agosto, sono partiti i lavori di demolizione del ponte di via Rossini a Rivarolo.

Adesso, fino alle ore 5 di lunedì 13, è chiuso il traffico veicolare e pedonale nel tratto compreso tra via Teresa Durazzo Pallavicini e via Pisoni, e nella rampa levante di via al Ponte Polcevera.

La demolizione fa parte del progetto di potenziamento infrastrutturale del nodo ferroviario di Genova. Fino a quando la viabilità ordinaria non verrà ripristinata, gli automobilisti possono percorrere il doppio senso regolamentato da semaforo nel tratto di via Pisoni che collega via Rossini a piazza Pallavicini: anche il flusso pedonale sarà dirottato sui percorsi di via Pisoni.