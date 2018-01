Frana di Lavagna: da Autostrade arrivano i rimborsi

In seguito alla frana che ha colpito la via Aurelia a Lavagna nei giorni scorsi, rendendo necessaria la chiusura della strada, Società Autostrade ha predisposto il rimborso del pedaggio a favore dei residenti.

A chi andranno i rimborsi

Autostrade ha risposto alle richieste della Regione Liguria con una lettera in cui ricorda che la riapertura della strada è prevista per il 19 gennaio e che, tenuto conto dell'eccezionalità della situazione e della prevista tempestiva risoluzione del disagio, ci saranno agevolazioni per chi deve percorrere i tratti autostradali della A12 Lavagna-Sestri Levante o Chiavari-Sestri Levante, per entrambe le direzioni.

Come funziona

Così com'era successo già ad Arenzano, è previsto il rimborso del 70% del pedaggio, previa presentazione di blocchi di 10 ricevute di pagamento relative a pagamenti in contanti, Viacard o tramite carte di credito/debito, per i transiti effettuati da veicoli di classe A (autovetture) corredati da un'autocertificazione relativa al luogo di residenza - che deve essere compreso tra i comuni dell'area interessata dall'evento franoso - e dai motivi del pendolarismo.

Dove richiederli

L'importo sarà corrisposto ai richiedenti a febbraio, presso i Punto Blu di Rapallo, Genova Ovest, Genova Sampierdarena, a fronte delle ricevute di pagamento emesse fino al19 gennaio, data prevista di riapertura dell'Aurelia (anche a senso unico alternato) o al massimo entro il mese di gennaio, qualora la data di riapertura della viabilità a senso unico alternato sia differita.

Proseguono i lavori

Intanto proseguono i lavori sul fronte franato: Anas lavorerà anche questo weekend (sabato 13 e domenica 14 gennaio) con squadre raddoppiate per garantire la fine dei lavori entro il tempo stabilito.