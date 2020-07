Sorpreso a litigare alla Foce, doveva essere in carcere per sfruttamento della prostituzione

Doveva essere in carcere a Milano dopo essere stato condannato per associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione e allo sfruttamento della prostituzione ma in realtà si trovava a piede libero a Genova. Sorpreso a litigare alla Foce in via Rimassa il 52enne è stato poi arrestato dai Carabinieri e portato nel carcere di Marassi.

Una pattuglia della compagnia Carabinieri di San Martino, passando per via Rimassa, ha notato l'uomo di origini romene che stava litigando con alcune connazionali. I militari si sono quindi fermati per controllare cosa stesse succedendo e grazie agli accertamenti hanno scoperto che sul 52enne pendeva un’ordinanza di esecuzione per la carcerazione emessa dal Tribunale di Milano per alcuni reati legati allo sfruttamento della prostituzione commessi nel 2018.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Doveva infatti scontare una pensa di 4 anni, 8 mesi e 10 giorni ma si trovava a piede libero. Arrestato è stato quindi portato nel carcere di Marassi.