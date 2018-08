Incendio in un ristorante alla Foce, nessun ferito

Vigili del Fuoco impegnati questa mattina, giovedì 23 agosto, nello spegnimento di un incendio divampato nelle cucine del ristorante San Giorgio in via Rimassa. Le cause del rogo sono ancora da chiarire. Nel ristorante della Foce, da guida Michelin e gestito dai fratelli Scala, si stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione e si aspettava la nuova apertura per il 18 settembre. Fortunatamente non si registrano feriti.