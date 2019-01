Cronaca Righi / Via Mura delle Chiappe

Lavori alla rete idrica, acqua sospesa al Righi

Stop all'erogazione idrica mercoledì 16 gennaio 2019 in via mura del Castellaccio, via Asmara, passo Porta delle Chiappe, salita porta delle Chiappe, mura delle Chiappe, vico delle Chiappe e largo Giorgio Caproni