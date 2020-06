Bloccata al forte Puin, interviene l'elisoccorso

Intervento sui Forti per i vigili del fuoco. Nel pomeriggio di martedì è arrivata in centrale la chiamata di soccorso da parte di una donna bloccata sul monte Righi, probabilmente per una caviglia rotta.

Raggiunta sul posto, l'escursionista è stata stabilizzata e caricata su una barella.

Ad attenderla a valle l'elicottero dei vigili del fuoco Drago che l'ha trasportata all'ospedale San Martino.