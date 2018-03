Righi, in fiamme un ripetitore: indaga la Digos

La Digos sta indagando su in incendio scoppiato martedì sera sulle alture del Righi, che ha distrutto un ripetitore di una compagnia telefonica.

L’allarme è scattato intorno alle 19 da parte di alcuni residenti della zona che hanno notato le fiamme e hanno chiamato i soccorsi. Una volta sul posto i Vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento cercando di contenere l’incendio alla sola antenna presa di mira.

A rischio scongiurato, sono state avviate le indagini per cercare di capire cosa sia successo: l’ipotesi primaria, al momento, è che possa essersi trattato di un attentato, visto che non è la prima volta che un ripetitore viene preso di mira e danneggiato. A oggi il gesto non è però ancora stato rivendicato.