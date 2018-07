Righi, incendio al parco avventura

Incendio la scorsa notte al parco avventura di Righi. È bruciata la casetta dell'accoglienza con 120 caschetti, il registratore di cassa, il frigorifero e altri oggetti, come fa sapere la struttura sulla sua pagina Facebook. Sono compromessi due alberi e la fine di un percorso.

Per qualche giorno il parco avventura resterà chiuso, per questo i responsabili della struttura invitano i frequentatori a recarsi per questo periodo alla Vetta di Pegli. Chi desiderasse dare una mano a riparare i danni dell'incendio può contattare il parco avventura tramite Facebook oppure al numero 331 7607496.

I vigili del fuoco hanno avviato indagini per chiarire l'origine del rogo.