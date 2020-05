Ladri in casa mentre dorme, spariti contanti e una borsa

I carabinieri della stazione di Castelletto sono intervenuti in via delle Baracche per un furto in abitazione.

Il proprietario ha raccontato di essersi svegliato sabato mattina, accorgendosi che ignoti ladri, mentre lui dormiva, si erano introdotti nell'appartamento, forzando una finestra.

I ladri hanno asportato 150 euro in contanti e una borsa. L'abitazione non è munita di sistema antintrusione e l'area non è coperta da telecamere. Indagini in corso.