Cade al Righi durante un'escursione, 78enne soccorsa con l'elicottero

Una donna di 78 anni è stata soccorsa in tarda mattinata dall’elisoccorso dopo essere caduta su un sentiero del Righi durante un’escursione.

L’allarme è stato lanciato poco prima di mezzogiorno nelle vicinanze del forte Puin: ai soccorritori, arrivati con l’elicottero messo a disposizione dai vigili del fuoco, ha raccontato di essere inciampata mentre camminava. La caduta le ha provocato un trauma cranico e la rottura di un polso, e il personale medico l’ha stabilizzata prima di caricarla sull’elicottero e trasferirla al San Martino.

La donna è arrivata in ospedale in codice giallo, le sue condizioni non sarebbero gravi.